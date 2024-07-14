Калум Чемберс сменил "Виллу" на "Кардифф"

Защитник Калум Чемберс перешел в "Кардифф" после истечения своего контракта с "Астон Виллой".

Ранее на этой неделе "Вилла" подтвердила, что истекший контракт Чемберса продлен не будет. А сегодня стало известно, что Калум перешел свободным агентом в "Кардифф", заключив с клубом Чемпионшипа соглашение на три года.



Чемберс является продуктом знаменитой академии "Саутгемптона". Заявив о себе в родном клубе, в 2014 году Калум перебрался в "Арсенал", который он представлял до 2022, в течение этого времени также успев побывать в "Мидлсбро" и "Фулхэме" на правах аренды.



За два с половиной сезона на "Вилла Парк" Чемберс провел 36 матчей, и именно дефицит игрового времени подтолкнул Калума к трансферу в "Кардифф".



Добавим, в "Кардиффе" 29-летний Чемберс, на счету которого два матча за сборную Англии, воссоединился со своим бывшим партнером по "Арсеналу" Аароном Рэмси.