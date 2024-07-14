Маласиа приступил к тренировкам в Каррингтоне
Защитник "Манчестер Юнайтед" Тирелл Маласиа приступил к тренировкам на базе клуба в Каррингтоне.
Маласиа не сыграл ни минуты в сезоне 2023/24 после того, как весьма многообещающим образом провел свою дебютную кампанию за "Юнайтед".
Причиной столь длительного отсутствия Маласиа является травма мениска, операцию на котором он перенес прошлым летом. В ноябре Тирелл повторно оказался под ножом хирурга.
Как сообщает Daily Mail, сейчас реабилитация Маласиа выходит на финишную прямую. 24-летний голландец впервые этим летом был замечен на тренировочном поле в Каррингтоне.
Пока Маласиа занимается индивидуально, совершая пробежки и работая с мячом. Следующим шагом для Тирелла должно стать возвращение в общую группу.
14.07.2024 16:00
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