Маласиа приступил к тренировкам в Каррингтоне

Защитник "Манчестер Юнайтед" Тирелл Маласиа приступил к тренировкам на базе клуба в Каррингтоне.

Маласиа не сыграл ни минуты в сезоне 2023/24 после того, как весьма многообещающим образом провел свою дебютную кампанию за "Юнайтед".



Причиной столь длительного отсутствия Маласиа является травма мениска, операцию на котором он перенес прошлым летом. В ноябре Тирелл повторно оказался под ножом хирурга.



Как сообщает Daily Mail, сейчас реабилитация Маласиа выходит на финишную прямую. 24-летний голландец впервые этим летом был замечен на тренировочном поле в Каррингтоне.



Пока Маласиа занимается индивидуально, совершая пробежки и работая с мячом. Следующим шагом для Тирелла должно стать возвращение в общую группу.