Рэтклифф обратился к Шоу перед финалом Евро-2024
Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф обратился к своему защитнику Люку Шоу перед финалом Евро-2024.
Ожидается, что Шоу не попадет в стартовый состав сборной Англии на финал Евро-2024 против Испании, однако Люк вполне может надеяться на появление на замену, как в предыдущих матчах.
Рэтклифф желает Шоу и его партнерам по сборной удачи и надеется, что Люк вернется в расположение клуба целым и невредимым.
"Всем вам удачи в воскресенье, и я искренне надеюсь, вы добьетесь успеха".
"Люк, пожалуйста, не получили растяжение задней поверхности бедра снова", — сообщил Рэтклифф BBC.
14.07.2024 15:00
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