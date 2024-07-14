Рэтклифф обратился к Шоу перед финалом Евро-2024

Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф обратился к своему защитнику Люку Шоу перед финалом Евро-2024.

Ожидается, что Шоу не попадет в стартовый состав сборной Англии на финал Евро-2024 против Испании, однако Люк вполне может надеяться на появление на замену, как в предыдущих матчах.



Рэтклифф желает Шоу и его партнерам по сборной удачи и надеется, что Люк вернется в расположение клуба целым и невредимым.



"Всем вам удачи в воскресенье, и я искренне надеюсь, вы добьетесь успеха".



"Люк, пожалуйста, не получили растяжение задней поверхности бедра снова", — сообщил Рэтклифф BBC.