"Арсенал" договорился с "Аяксом" о покупке Сетфорда

"Арсенал" достиг договоренности с "Аяксом" о приобретении голкипера Томми Сетфорда.

По информации The Athletic, "Аякс" согласился отпустить Сетфорда, игрока юношеской сборной Англии U-20, в "Арсенал" за 1 миллион евро (860,000 фунтов) плюс бонусы.



Теперь 18-летний Сетфорд направляется в Северный Лондон, чтобы уладить оставшиеся формальности и заключить с "Арсеналом" контракт на четыре года.



Сетфорд родился в Голландии и является продуктом академии "Аякса", но на международном уровне представляет Англию.



Согласовать приобретение Сетфорда "Арсеналу" удалось вскоре после того, как "Вулверхэмптон" отклонил предложение "канониров" в 50,000 фунтов о покупке голкипера Дэна Бентли.