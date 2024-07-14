"Арсенал" договорился с "Аяксом" о покупке Сетфорда
"Арсенал" достиг договоренности с "Аяксом" о приобретении голкипера Томми Сетфорда.
По информации The Athletic, "Аякс" согласился отпустить Сетфорда, игрока юношеской сборной Англии U-20, в "Арсенал" за 1 миллион евро (860,000 фунтов) плюс бонусы.
Теперь 18-летний Сетфорд направляется в Северный Лондон, чтобы уладить оставшиеся формальности и заключить с "Арсеналом" контракт на четыре года.
Сетфорд родился в Голландии и является продуктом академии "Аякса", но на международном уровне представляет Англию.
Согласовать приобретение Сетфорда "Арсеналу" удалось вскоре после того, как "Вулверхэмптон" отклонил предложение "канониров" в 50,000 фунтов о покупке голкипера Дэна Бентли.
14.07.2024 14:00
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