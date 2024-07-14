Райс заявил, что игроки сборной Англии хотят, чтобы Саутгейт остался

Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс заявил, что игроки сборной Англии хотят, чтобы их главный тренер Гарет Саутгейт остался на своем посту.

На текущей неделе стало известно, что FA хочет продлить истекающий в декабре контракт Саутгейта — независимо от исхода финала Евро-2024 против Испании.



Райс не знает, что на уме у Саутгейта, но уверяет, что команда абсолютно довольна своим наставником.



"Я проснулся этим утром и и узнал из новостей, что FA хочет сохранить его до 2026 года. Он проделал такой особенный путь".



"Надеюсь, мы сможем сделать что-нибудь особенное для него, и я знаю это как факт, что парни были бы счастливы, если он останется до 2026 года. Насчет этого нет сомнений. Это высший класс, как он присматривает за нами, как он спокоен, как он взаимодействует с людьми, как он работает на тренировочном поле".



"Но никто из нас не разговаривал с ним. Это не наше дело. Чего бы он ни хотел, чего бы ни сделало его счастливым, уверен, он примет правильное решение. Но я уверен, что он обладает поддержкой каждого, чтобы остаться", — цитирует Райса ESPN.