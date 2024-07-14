Руни предсказывает победный гол Майну в финале Евро-2024

Кобби Майну Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни чувствует, что полузащитник "красных дьяволов" Кобби Майну сыграет ключевую роль в финале Евро-2024 против Испании.

По ходу Евро-2024 19-летний Майну закрепился в стартовом составе сборной Англии, и ожидается, что на финал Кобби тоже выйдет с первых минут.

У Руни есть ощущение, что испанцам так и не удастся сдержать Майну.

"У меня есть предчувствие насчет Майну и финала. Предчувствие о том, что он забьет и сыграет решающую роль".

"Если подумать о его выступлении на турнире, то он выходит на хорошие позиции, подключается вперед. Думаю, Испании придется потрудиться, чтобы лишить свободных зон Харри Кейна, Фодена, Букайо Сака и Джуда Беллингема, а это в свою очередь оставит пространство для позднего подключения полузащитника, и Майну забьет с передачи назад", — пишет Руни в своей колонке в The Times.


Метки Евро-2024, Майну, Манчестер Юнайтед, Руни, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 14.07.2024 12:00

Количество просмотров Просмотров: 283

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ganinilyha 14.07.2024 12:28 # ganinilyha
    Победный автогол.
    Удачи Испании победить. Верим!

    (ответить)

  2. gameboy 14.07.2024 12:18 # gameboy
    Верим

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: