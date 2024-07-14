Руни предсказывает победный гол Майну в финале Евро-2024

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни чувствует, что полузащитник "красных дьяволов" Кобби Майну сыграет ключевую роль в финале Евро-2024 против Испании.

По ходу Евро-2024 19-летний Майну закрепился в стартовом составе сборной Англии, и ожидается, что на финал Кобби тоже выйдет с первых минут.



У Руни есть ощущение, что испанцам так и не удастся сдержать Майну.



"У меня есть предчувствие насчет Майну и финала. Предчувствие о том, что он забьет и сыграет решающую роль".



"Если подумать о его выступлении на турнире, то он выходит на хорошие позиции, подключается вперед. Думаю, Испании придется потрудиться, чтобы лишить свободных зон Харри Кейна, Фодена, Букайо Сака и Джуда Беллингема, а это в свою очередь оставит пространство для позднего подключения полузащитника, и Майну забьет с передачи назад", — пишет Руни в своей колонке в The Times.