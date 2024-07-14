Мерсон: "Мы выиграем с перевесом в один гол, или нас сокрушат"

Бывший нападающий "Арсенала" Пол Мерсон дал исход на финальный матч Евро-2024 между сборными Испании или Англии.

По мнению Мерсона, на стороне английской сборной преимущество в плане индивидуального мастерства и опыта, однако Пол предупреждает, что в отдельно взятом матче может случиться всякое.



Мерсон предсказывает, что подопечные Гарета Саутгейта одержат минимальную победу — или будут разгромлены, если провалят начало матча.



"Это игра в "орел или решку". Что за возможность для этих игроков!"



"У Испании были сложнее матчи, но это будет отдельно взятый матч. Кто окажется лучше в моменте и лучше себя проявит в этот день, тот победит. У Испании есть ряд молодых игроков, которые будут очень нервничать".



"Игрокам будет сложно заснуть этой ночью, они будут думать о матче снова и снова".



"Мы должны хорошо начать. У нас уже были плохие 45 минут против команд поскромнее Испании — если мы допустим это еще раз, нас сокрушат".



"Но если мы покажем игру, как в первом тайме против Сербии или в первом тайме против Голландии, тогда я ожидаю нашей победы".



"Мы выиграем с перевесом в один гол, или нас сокрушат".



"Если обе команды сыграют в соответствии со своим потенциалом, мы победим, потому что у нас лучше состав, но не все так просто. Случиться может всякое. Поэтому мы и любим футбол", — цитирует Мерсона Sky Sports.