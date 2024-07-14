Уоткинс готов повторить свой подвиг в финале Евро-2024

Нападающий "Астон Виллы" Олли Уоткинс заявил, что готов проявить себя и в финале Евро-2024 после своего героического камео в полуфинальном матче против Голландии.

Своим голом на последней минуте вышедший на замену Уоткинс принес англичанам победу 1:2 против Голландии. По словам Олли, он знал, что забьет, поэтому не был шокирован.



Уоткинс едва ли попадет в стартовый состав англичан на финал против Испании в воскресенье, однако Олли жаждет получить еще один шанс, выйдя со скамейки запасных.



"Если честно, это было невероятное ощущение. Я был под впечатлением от своего гола, но в то же время я не был шокирован, потому что я всецело верю в себя".



"Я знал, что забью, когда выходил на поле, я заявил об этом. Я очень упорно трудился, чтобы достичь этого момента, так что это было удивительное ощущение, но я не был шокирован".



"Внутри меня есть этот огонь, который я готов использовать всякий раз, когда во мне нуждаются. Надеюсь, я снова потребуюсь на поле, и тогда я смогу проявить себя", — цитирует Уоткинса ESPN.