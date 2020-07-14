Саутгейт: "Я не верю в сказки, но я верю в мечты"

В преддвери финала Евро-2024 главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что "не верит в сказки, но верит в мечты".

В финале Евро-2024 против Испании в воскресенье вечером английская сборная постарается завоевать свой первый трофей с Чемпионата Мира 1966 года.



На пресс-конференции перед финалом Саутгейт дал понять, что не считает успех своей команды предначертанным звездами. Гарет предупреждает, что исполнить свою мечту — задача самих игроков.



"Я не верю в сказки, но я верю в мечты. У нас были свои мечты, и мы чувствовали их важность, но ты должен их исполнить".



"Наша серия, поздние голы и серия пенальти не означают, что это наш момент. Мы должны проявить себя и добиться этого завтра".



"Это была бы славная история, и это в наших руках, но самая важная вещь — то, как мы проявим себя", — цитирует Саутгейта BBC.