Кейн променял бы все свои достижения на трофей Евро-2024
Капитан сборной Англии Харри Кейн заявил, что променял бы все достижения в своей карьере на победу в финале Евро-2024.
В воскресном финале Евро-2024 против Испании у Кейна будет возможность выиграть первый трофей в своей карьере.
К своим 30 годам Кейн завоевал множество индивидуальных наград, включая "Золотые бутсы" Премьер-Лиги, Бундеслиги, Лиги Чемпионов и Чемпионата Мира, но ни что из этого не сравнится с командным трофеем в глазах Харри.
"Это не секрет, что я не выигрывал командных трофеев, и с каждым годом я еще сильнее мотивирован изменить это".
"Завтра вечером у меня будет возможность завоевать один из крупнейших трофеев, что только существуют, и войти в историю со своей страной".
"Несомненно, я бы променял все, чего я достиг в своей карьере, чтобы провести особенный вечер и завоевать этот трофей".
"Это стало бы самой важной вещью для меня. Это было бы самое невероятное ощущение, что только может испытать профессиональный футболист, и я уверен, что для болельщиков это тоже был бы очень особенный и исторический момент, который они могли бы отпраздновать".
"Предыдущее Евро закончилось для нас тяжело, поэтому мы обладаем этим дополнительным голодом и внутреннем огнем, чтобы на сей раз все сложилось по-нашему, но в то же время мы знаем, что это будет крайне тяжелый вечер".
"Как босс и сказал, все решат маленькие детали, с которыми у нас пока что был порядок на турнире. В финале завтра это особенно нам потребуется", — цитирует Кейна Sky Sports.
14.07.2024 08:00
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любая команда в которой играет Кейн никогда ничего не выиграет
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Отличная шутка про достижения
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Да не, без шансов
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