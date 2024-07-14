Кейн променял бы все свои достижения на трофей Евро-2024

Капитан сборной Англии Харри Кейн заявил, что променял бы все достижения в своей карьере на победу в финале Евро-2024.

В воскресном финале Евро-2024 против Испании у Кейна будет возможность выиграть первый трофей в своей карьере.



К своим 30 годам Кейн завоевал множество индивидуальных наград, включая "Золотые бутсы" Премьер-Лиги, Бундеслиги, Лиги Чемпионов и Чемпионата Мира, но ни что из этого не сравнится с командным трофеем в глазах Харри.



"Это не секрет, что я не выигрывал командных трофеев, и с каждым годом я еще сильнее мотивирован изменить это".



"Завтра вечером у меня будет возможность завоевать один из крупнейших трофеев, что только существуют, и войти в историю со своей страной".



"Несомненно, я бы променял все, чего я достиг в своей карьере, чтобы провести особенный вечер и завоевать этот трофей".



"Это стало бы самой важной вещью для меня. Это было бы самое невероятное ощущение, что только может испытать профессиональный футболист, и я уверен, что для болельщиков это тоже был бы очень особенный и исторический момент, который они могли бы отпраздновать".



"Предыдущее Евро закончилось для нас тяжело, поэтому мы обладаем этим дополнительным голодом и внутреннем огнем, чтобы на сей раз все сложилось по-нашему, но в то же время мы знаем, что это будет крайне тяжелый вечер".



"Как босс и сказал, все решат маленькие детали, с которыми у нас пока что был порядок на турнире. В финале завтра это особенно нам потребуется", — цитирует Кейна Sky Sports.