Кейн променял бы все свои достижения на трофей Евро-2024

Харри Кейн Капитан сборной Англии Харри Кейн заявил, что променял бы все достижения в своей карьере на победу в финале Евро-2024.

В воскресном финале Евро-2024 против Испании у Кейна будет возможность выиграть первый трофей в своей карьере.

К своим 30 годам Кейн завоевал множество индивидуальных наград, включая "Золотые бутсы" Премьер-Лиги, Бундеслиги, Лиги Чемпионов и Чемпионата Мира, но ни что из этого не сравнится с командным трофеем в глазах Харри.

"Это не секрет, что я не выигрывал командных трофеев, и с каждым годом я еще сильнее мотивирован изменить это".

"Завтра вечером у меня будет возможность завоевать один из крупнейших трофеев, что только существуют, и войти в историю со своей страной".

"Несомненно, я бы променял все, чего я достиг в своей карьере, чтобы провести особенный вечер и завоевать этот трофей".

"Это стало бы самой важной вещью для меня. Это было бы самое невероятное ощущение, что только может испытать профессиональный футболист, и я уверен, что для болельщиков это тоже был бы очень особенный и исторический момент, который они могли бы отпраздновать".

"Предыдущее Евро закончилось для нас тяжело, поэтому мы обладаем этим дополнительным голодом и внутреннем огнем, чтобы на сей раз все сложилось по-нашему, но в то же время мы знаем, что это будет крайне тяжелый вечер".

"Как босс и сказал, все решат маленькие детали, с которыми у нас пока что был порядок на турнире. В финале завтра это особенно нам потребуется", — цитирует Кейна Sky Sports.


Метки Бавария, Евро-2024, Кейн, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 14.07.2024 08:00

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Последние комментарии:




  1. maximka 14.07.2024 08:22 # maximka
    любая команда в которой играет Кейн никогда ничего не выиграет

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  2. sergeant08 14.07.2024 08:10 # sergeant08
    Отличная шутка про достижения

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  3. arsenig 14.07.2024 08:08 # arsenig
    Да не, без шансов

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