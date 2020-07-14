Саутгейту "не потребуются недели", чтобы определиться со своим будущим

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт пообещал, что не заставит ждать с решением, останется ли он на своем посту после Евро-2024.

Финал Евро-2024 против Испании в воскресенье вечером станет 102-м матчем Саутгейта у руля английской сборной.



Саутгейт еще до Евро-2024 предупреждал, что примет решение после турнира, однако Гарету для этого не потребует много времени.



"Учитывая мои эмоции в последние пять недель, для меня было бы нелепо думать о чем-либо за пределами воскресенья".



"У нас есть время, чтобы принять необходимые решения, и мне не потребуются недели. Но в то же время я думаю, что заработал для себя право получить несколько дней, просто чтобы обдумать положение вещей".



"Я знаю, как это воспринималось бы, если бы мы не преодолели групповой этап. Но да, у меня в голове есть довольно ясное представление, но..." — цитирует Саутгейта Sky Sports.