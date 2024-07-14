Анонс финала Евро-2024
В воскресенье вечером сборная Англии сразится с Испанией в Берлине, чтобы определить победителя Евро-2024.
Для англичан это возможность завоевать свой первый трофей с Чемпионата Мира 1966 года, который был для них домашним турниром.
Англичане играли и в финале предыдущего Чемпионата Европы — основное время и экстра-таймы матча против Италии на "Уэмбли" завершились со счетом 1:1, а в серии пенальти подопечные Гарета Саутгейта уступили 3:2.
Сразу несколько игроков, принимавших участие в том финале, должны выйти в стартовом составе против Испании. Среди них Джордан Пикфорд, Кайл Уолкер, Джон Стоунс, Деклан Райс и капитан Харри Кейн.
Путь англичан к финалу в Берлине не был гладким — во всех трех матчах в плей-офф подопечные Саутгейта пропускали первыми, а в четвертьфинале против Швейцарии им даже пришлось бить пенальти, чтобы пройти дальше.
Испанцы выиграли все три своих матча на групповом этапе, а в плей-офф последовательно одолели Грузию, Германию и Францию.
- Англия выиграла 14 из 27 матчей против Испании (3 ничьи, 10 поражений).
- Англия не забивала в трех последних матчах против Испании на больших турнирах (включая две ничьи 0:0).
- Испания проиграла только четыре из 14 последних матчей против Англии во всех турнирах.
- Испания выиграла все три финала на больших турнирах благодаря своему "золотому поколению" (с 2008 по 2012 год).
- Шесть последних финалов Чемпионатов Мира или Европы выигрывала команда, которая полуфинал играла первой. Англии придется сломить этот тренд, чтобы завоевать трофей.
- С мая 2001 испанские команды провели 22 больших финала против соперников не из Испании (в Лиге Чемпионов, Лиге Европы, на Чемпионатах Мира и Европы) и выиграли все 22.
Гарету Саутгейту предстоит определиться не только со стартовым составом, но с и игровой схемой, выбрав между 3-4-2-1 и 3-4-3. Даже если Люк Шоу и Олли Уоткинс не попадут в старт, оба могут надеяться на появление со скамейки после своих удачных выходов на замену против Голландии в полуфинале.
Евро-2024. Финал
Сборная Испании — сборная Англии
Берлин. Стадион "Олимпиаштадион". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз
14.07.2024 06:00
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Вперёд сборная англий, за королеву!!!
Подзалупники ебаные куесасы
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