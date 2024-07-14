Анонс финала Евро-2024

В воскресенье вечером сборная Англии сразится с Испанией в Берлине, чтобы определить победителя Евро-2024.

Для англичан это возможность завоевать свой первый трофей с Чемпионата Мира 1966 года, который был для них домашним турниром.



Англичане играли и в финале предыдущего Чемпионата Европы — основное время и экстра-таймы матча против Италии на "Уэмбли" завершились со счетом 1:1, а в серии пенальти подопечные Гарета Саутгейта уступили 3:2.



Сразу несколько игроков, принимавших участие в том финале, должны выйти в стартовом составе против Испании. Среди них Джордан Пикфорд, Кайл Уолкер, Джон Стоунс, Деклан Райс и капитан Харри Кейн.



Путь англичан к финалу в Берлине не был гладким — во всех трех матчах в плей-офф подопечные Саутгейта пропускали первыми, а в четвертьфинале против Швейцарии им даже пришлось бить пенальти, чтобы пройти дальше.



Испанцы выиграли все три своих матча на групповом этапе, а в плей-офф последовательно одолели Грузию, Германию и Францию.



- Англия выиграла 14 из 27 матчей против Испании (3 ничьи, 10 поражений).



- Англия не забивала в трех последних матчах против Испании на больших турнирах (включая две ничьи 0:0).



- Испания проиграла только четыре из 14 последних матчей против Англии во всех турнирах.



- Испания выиграла все три финала на больших турнирах благодаря своему "золотому поколению" (с 2008 по 2012 год).



- Шесть последних финалов Чемпионатов Мира или Европы выигрывала команда, которая полуфинал играла первой. Англии придется сломить этот тренд, чтобы завоевать трофей.



- С мая 2001 испанские команды провели 22 больших финала против соперников не из Испании (в Лиге Чемпионов, Лиге Европы, на Чемпионатах Мира и Европы) и выиграли все 22.



Гарету Саутгейту предстоит определиться не только со стартовым составом, но с и игровой схемой, выбрав между 3-4-2-1 и 3-4-3. Даже если Люк Шоу и Олли Уоткинс не попадут в старт, оба могут надеяться на появление со скамейки после своих удачных выходов на замену против Голландии в полуфинале.



Евро-2024. Финал

Сборная Испании — сборная Англии

Берлин. Стадион "Олимпиаштадион". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз