Окслейд-Чемберлен ищет себе клуб в Премьер-Лиге

Бывший полузащитник "Ливерпуля" и "Арсенала" Алекс Окслейд-Чемберлен нацелен на возвращение в Премьер-Лигу этим летом.

Окслейд-Чемберлен покинул английский футбол прошлым летом, когда "Ливерпуль" решил не продлевать его истекавший контракт. Став свободным агент, Алекс отправился в "Бешикташ".



В прошлом сезоне "Бешикташ" занял только шестое место в своем первенстве, но при этом завоевал Кубок Турции, победив в финале "Трабзонспор" со счетом 3:2.



Как сообщает Daily Mirror, "Бешикташ" не взял Окслейд-Чемберлена на тренировочный сбор в Словении, дав поняв, что Алексу нет места в планах на предстоящий сезон, несмотря на то, что их контракт рассчитан до 2026 года.



Окслейд-Чемберлен, забивший четыре гола в своих 20 матчах за "Бешикташ", уже подыскивает себе пристанище на родине, однако возвращение 30-летнего англичанина в "Саутгемптон", воспитанником которого он является, маловероятно.