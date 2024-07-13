В "Эвертоне" уверены, что Брантуэйт останется

"Эвертон" уверен, что сможет сохранить защитника Джаррада Брантуэйта этим летом.

Ранее этим летом "Эвертон" отклонил уже два предложения "Манчестер Юнайтед" по Брантуэйту, за которого "красные дьяволы" были готовы заплатить до 50 миллионов фунтов.



На "Гудисон Парк" считают, что Брантуэйт находится в той же категории защитников, что и Харри Магуайр, Весле Фофана, Йошко Гвардиол, которые переходили в свои нынешние клубы за суммы свыше 75 млн. фунтов.



"Юнайтед" столько заплатить не готов, однако "дьяволы" до последнего надеялись, что связанное с финансовым фейр-плей давление заставил "Эвертон" пойти на уступки.



В субботу эти надежды окончательно развеялись, потому что стало известно, что "Эвертон" согласился продать своего полузащитника Амаду Онана в "Астон Виллу" за 50 млн. фунтов.



Этой продажей "Эвертон" закроет все свои финансовые проблемы на ближайшее время. Как сообщает The Athletic, в мерсисайдском клубе уверены, что теперь Брантуэйт останется, только если кто-нибудь не выдвинет впечатляющее предложение по 22-летнему англичанину.