Кукурелья обсуждал с Уильямсом переход Нико в "Челси"

Защитник "Челси" Марк Кукурелья признался, что регулярно разговаривает с вингером "Атлетика" Нико Уильямсом насчет возможного перехода своего партнера по сборной Испании в лондонский клуб.

Контракт Уильямса с "Атлетиком" предусматривает отступные в 49 миллионов фунтов, поэтому клуб из Бильбао может быть бессилен помешать уходу Нико после финала Евро-2024.



Главным претендентом на Уильямса считается "Барселона", однако Кукурелья настойчиво советует Нико рассмотреть "Челси" как альтернативу.



"Я каждый день говорю ему, что он должен перейти в "Челси", он очень бы нам помог! Ему были бы более чем рады, и он знает это. Но он молод, он должен принять решение сам вместе со своими людьми, и сейчас не время, чтобы забивать ему голову чересчур многими вещами", — сообщил Кукурелья The Athletic.