Кукурелья обсуждал с Уильямсом переход Нико в "Челси"

Нико Уильямс и Марк Кукурелья Защитник "Челси" Марк Кукурелья признался, что регулярно разговаривает с вингером "Атлетика" Нико Уильямсом насчет возможного перехода своего партнера по сборной Испании в лондонский клуб.

Контракт Уильямса с "Атлетиком" предусматривает отступные в 49 миллионов фунтов, поэтому клуб из Бильбао может быть бессилен помешать уходу Нико после финала Евро-2024.

Главным претендентом на Уильямса считается "Барселона", однако Кукурелья настойчиво советует Нико рассмотреть "Челси" как альтернативу.

"Я каждый день говорю ему, что он должен перейти в "Челси", он очень бы нам помог! Ему были бы более чем рады, и он знает это. Но он молод, он должен принять решение сам вместе со своими людьми, и сейчас не время, чтобы забивать ему голову чересчур многими вещами", — сообщил Кукурелья The Athletic.




Метки Атлетик, Кукурелья, Уильямс, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.07.2024 22:00

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  1. thegodmother 13.07.2024 22:12 # thegodmother
    оп оп оп хуёк летит роме залупейко прямо в рот
    топ трансфер для императорси братишки
    без сомнения нико не откажется от возможности
    показать себя на самом высоком уровне в лк
    ебалочка ожидается лютая

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