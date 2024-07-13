"Юнайтед" открыт к предложениям по Эриксену

"Манчестер Юнайтед" готов выслушать предложения других клубов насчет полузащитника Кристиана Эриксена.

В прошлом сезоне Эриксен отметился только 12 появлениями в стартовом составе "Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги, еще 10 раз выйдя на замену.



Как сообщает Manchester Evening News, Эриксен недоволен своей ролью в "Юнайтед" и недавно поделился своими разочарованиями с главным тренером Эриком Тен Хагом.



Следствием беседы Эриксена и Тен Хага стало решение продать 32-летнего игрока, проявившего себя с лучшей стороны на Евро-2024 за сборную Дании.



В данный момент "Юнайтед" находится в ожидании предложений по Эриксену.