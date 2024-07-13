Магуайр решил, что не будет уходить из "Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр решил, что не будет менять клуб в летнее трансферное окно.

Казалось, Магуайр находится на пороге ухода "Юнайтед" еще прошлым летом, когда главный тренер Эрик Тен Хаг забрал у Харри капитанскую повязку.



Тен Хаг также сообщил Магуайру, что более не рассматривает того игроком стартового состава, однако из-за травм конкурентов по позиции Харри не испытывал дефицита игровых минут в прошлом сезоне.



Этим летом Магуайра, который из-за проблем с задней поверхностью бедра не попал в заявку сборной Англии на Евро-2024, снова связывают с уходом из "Юнайтед", однако Daily Star утверждает, что Харри планирует остаться.



31-летний защитник, у которого остается один год по контракту, снова здоров и готов сражаться за свое место в команде Тен Хага.