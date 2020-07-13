"Юнайтед" заинтересован в Тоуни, несмотря на покупку Зиркзее

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в нападающем "Брентфорда" Айвене Тоуни, несмотря на близость трансфера Джошуа Зиркзее из "Болоньи".

На текущей неделе стало известно, что "Юнайтед" согласовал покупку Зиркзее примерно за 36 миллионов фунтов, включая бонусы.



Несмотря на это, "Юнайтед" сохраняет интерес к Тоуни, который с высокой вероятностью будет продан этим летом ввиду истекающего через год контракта.



Вариант с "Юнайтед" интересен и самому Тоуни. Агент 28-летнего игрока сборной Англии уже уведомил "Брентфорд" о желании своего клиента перейти к "красным дьяволам", утверждает Bild.



Добавим, "Брентфорд" уже подготовился к расставанию с Тоуни, купив себе в нападение Игоря Тиаго из "Брюгге" за 30 млн. фунтов.