"Ипсвич" договорился о покупке Мурича

Новичок Премьер-Лиги "Ипсвич" договорился с "Бернли" о покупке голкипера Ариянета Мурича.

По информации The Athletic, "Бернли" гарантированно получит от "Ипсвича" 8 миллионов фунтов, но за счет бонусов итоговая компенсация может превысить 10 млн. фунтов.



В данный момент оформление сделки находится в завершающей фазе — "трактористы" уже ждут 25-летнего косовара на медобследование.



Ожидается, что Мурич станет первым номером "Ипсвича", потому что Вацлав Хладки, который был основным голкипером команды Кирана Маккенны в прошлом сезоне, так и не смог договориться о продлении своего истекшего в конце июня контракта и клуб покинул.



Прошлый сезон Мурич начинал за спиной у Джеймса Траффорда, но в конце концов пробился в стартовый состав и сыграл 10 заключительных матчей "Бернли" в Премьер-Лиге.



А в предыдущем сезоне, 2022/23, Мурич сыграл 41 матч в Чемпионшипе, завоевав с "Бернли" титул второго английского дивизиона.