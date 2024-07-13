"Юнайтед" близок к продаже Камбвала в "Вильярреал"

"Манчестер Юнайтед" близок к продаже защитника Вилли Камбвала в испанский "Вильярреал".

Камбвала только в сентябре 2023 дебютировал за "Юнайтед" и всего сыграл 10 матчей за команду Эрика Тен Хага во всех соревнованиях в прошлом сезоне.



Сейчас у Камбвала остается только один год по контракту, поэтому "Юнайтед" решил отпустить 19-летнего француза коноголезского происхождения в "Вильярреал".



Как сообщает Sky Sports, "Вильярреал" заплатит за Камбвала 10 миллионов евро (8.4 млн. фунтов). Также "Юнайтед" получит опцию обратного выкупа и право на долю с последующей перепродажи игрока клубом Ла Лиги.