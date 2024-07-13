"Тоттенхэм" продал Пэрротта в АЗ

"Тоттенхэм" продал нападающего Троя Пэрротта в голландский АЗ за 8 миллионов евро (6.7 млн. фунтов).

Пэрротт находился в системе "Тоттенхэма" с 2017 года, дебютировав за первую команду "шпор" в сентябре 2019.



Всего Пэрротт сыграл четыре официальных матча за "Тоттенхэм", также побывав на правах аренды в "Миллуолле", "Ипсвиче", "МК Донс", "Престоне" и голландском "Эксельсиоре".



Оставив приятное впечатление в упомянутом "Эксельсиоре" в прошлом сезоне, сейчас Пэрротт вернулся в Эредивизию и заключил с АЗ контракт на пять лет.



Добавим, на счету Пэрротта пять голов в 23 матчах за сборную Ирландии.