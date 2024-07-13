"Ювентус" по-прежнему хочет Санчо

Джейдон Санчо "Ювентус" по-прежнему заинтересован в приобретении вингера Джейдона Санчо, несмотря на возвращение того к тренировкам с "Манчестер Юнайтед".

Накануне "Юнайтед" объявил, что Санчо и главный тренер Эрик Тен Хага закопали топор войны, окончательно уладив разгоревшийся между ними в сентябре 2023 конфликт.

Санчо снова стал частью первой команды "Юнайтед" и теперь доступен для участия в матчах, однако ESPN ожидает, что "Ювентус" не прекратит своих попыток заполучить 24-летнего англичанина.

Правда, в данный момент у "Ювентуса" нет 40 миллионов фунтов для приобретения Санчо. Клубу из Турина нужно кого-нибудь продать, чтобы позволить себе Джейдона.

Поэтому "Ювентус" готов принести в жертву вингера Федерико Кьезу — возможно, предложив того "Юнайтед" в качестве разменной монеты.

При этому в "Ювентусе" уверены, что сам Санчо хочет перейти в их клуб, подчеркивает источник.


Метки Манчестер Юнайтед, Санчо, Ювентвс

Автор mihajlo   

Дата 13.07.2024 15:00

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  1. quavo 13.07.2024 15:23 # quavo
    Кьеза их не нужен, вообще вингеры не нужны. Санчо в псж бы сбагрить , обменять на угарте и делов то

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