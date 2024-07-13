"Ювентус" по-прежнему хочет Санчо

"Ювентус" по-прежнему заинтересован в приобретении вингера Джейдона Санчо, несмотря на возвращение того к тренировкам с "Манчестер Юнайтед".

Накануне "Юнайтед" объявил, что Санчо и главный тренер Эрик Тен Хага закопали топор войны, окончательно уладив разгоревшийся между ними в сентябре 2023 конфликт.



Санчо снова стал частью первой команды "Юнайтед" и теперь доступен для участия в матчах, однако ESPN ожидает, что "Ювентус" не прекратит своих попыток заполучить 24-летнего англичанина.



Правда, в данный момент у "Ювентуса" нет 40 миллионов фунтов для приобретения Санчо. Клубу из Турина нужно кого-нибудь продать, чтобы позволить себе Джейдона.



Поэтому "Ювентус" готов принести в жертву вингера Федерико Кьезу — возможно, предложив того "Юнайтед" в качестве разменной монеты.



При этому в "Ювентусе" уверены, что сам Санчо хочет перейти в их клуб, подчеркивает источник.