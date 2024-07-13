"Вилла" близка к покупке Амаду Онана

"Астон Вилла" близка к приобретению полузащитника "Эвертона" Амаду Онана за 50 миллионов фунтов.

Ранее этим летом Онана сватали в "Баварию" и "Арсенал". Однако первые предпочли укрепить опорную зону Жоау Палиньей из "Фулхэма", а вторые не спешат оформлять свой интерес к Амаду.



Этой ситуацией воспользовалась "Вилла", которая, как утверждает The Athletic, находится на пороге договоренности с "Эвертоном" и уже согласовала условия личного контракта с Онана.



22-летний полузащитник сборной Бельгии является ключевой трансферной целью для главного тренера "Виллы" Унаи Эмери, предвкушая возможность сыграть за бирмингемцев в Лиге Чемпионов.



Онана выступает за "Эвертон" после своего перехода из "Лилля" за 30 млн. фунтов в 2022 году, сыграв 72 матча за "ирисок" во всех соревнованиях.



Таким образом, Онана может стать третьим новичком "Виллы" этим летом среди полузащитников после Энцо Барренечеа и Росса Баркли, которые прибыли из "Ювентуса" и "Лутона", соответственно.