"Лестер" купил Лиама Делапа у "Сити"

"Ипсвич" объявил о приобретении нападающего "Манчестер Сити" Лиама Делапа.

Делап заключил с "Ипсвичем" контракт до 2029 года и стал уже четвертым приобретением команды Кирана Маккенны в летнее трансферное окно.



Sky Sports оценивает трансфер Делапа в 20 миллионов фунтов, включая 5 млн. фунтов в виде бонусов. Также "Сити" положена доля в 20 процентов с последующей перепродажи игрока "трактористами".



Делап, который поиграл за "Сити" в Премьер-Лиге, Лиге Чемпионов и Кубке Англии, провел прошлый сезон в аренде в "Халле", где забил восемь голов и отдал две результативные передачи в 32 матчах.



Добавим, всего Лиам, сын бывшего полузащитника "Стоука" Рори Делапа, сыграл шесть матчей за первую команду "Сити" после своего дебюта в сентябре 2020.