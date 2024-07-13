"Лестер" купил Лиама Делапа у "Сити"
"Ипсвич" объявил о приобретении нападающего "Манчестер Сити" Лиама Делапа.
Делап заключил с "Ипсвичем" контракт до 2029 года и стал уже четвертым приобретением команды Кирана Маккенны в летнее трансферное окно.
Sky Sports оценивает трансфер Делапа в 20 миллионов фунтов, включая 5 млн. фунтов в виде бонусов. Также "Сити" положена доля в 20 процентов с последующей перепродажи игрока "трактористами".
Делап, который поиграл за "Сити" в Премьер-Лиге, Лиге Чемпионов и Кубке Англии, провел прошлый сезон в аренде в "Халле", где забил восемь голов и отдал две результативные передачи в 32 матчах.
Добавим, всего Лиам, сын бывшего полузащитника "Стоука" Рори Делапа, сыграл шесть матчей за первую команду "Сити" после своего дебюта в сентябре 2020.
13.07.2024 13:00
Просмотров: 301
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Курнул, но вроде не навоз, братишка Михаил дунул в паровоз..
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий