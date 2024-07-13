"Лестер" купил Лиама Делапа у "Сити"

Лиам Делап "Ипсвич" объявил о приобретении нападающего "Манчестер Сити" Лиама Делапа.

Делап заключил с "Ипсвичем" контракт до 2029 года и стал уже четвертым приобретением команды Кирана Маккенны в летнее трансферное окно.

Sky Sports оценивает трансфер Делапа в 20 миллионов фунтов, включая 5 млн. фунтов в виде бонусов. Также "Сити" положена доля в 20 процентов с последующей перепродажи игрока "трактористами".

Делап, который поиграл за "Сити" в Премьер-Лиге, Лиге Чемпионов и Кубке Англии, провел прошлый сезон в аренде в "Халле", где забил восемь голов и отдал две результативные передачи в 32 матчах.

Добавим, всего Лиам, сын бывшего полузащитника "Стоука" Рори Делапа, сыграл шесть матчей за первую команду "Сити" после своего дебюта в сентябре 2020.


Метки Делап, Ипсвич, Манчестер Сити, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 13.07.2024 13:00

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  1. vagifspurs 13.07.2024 13:39 # vagifspurs
    Курнул, но вроде не навоз, братишка Михаил дунул в паровоз..

    (ответить)

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