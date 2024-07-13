Для Саутгейта "невозможно" принять решение о своем будущем сейчас

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что пока не может принять решение насчет своего будущего.

Как бы ни завершился финал Евро-2024 против Испании в ближайшее воскресенье, FA хочет продлить рассчитанный до декабря контракт Саутгейта.



В то же время многие ожидают, что Саутгейт покинет свой пост после окончания турнира в Германии.



Однако прямо сейчас Гарет всецело сосредоточен на финальном матче и о своем будущем поразмышляет позже.



"В эмоциональном плане для меня было бы невозможно принять логическое решение в данный момент, потому что все мое внимание сосредоточено на том, чтобы выиграть турнир".



"Последние пять или шесть недель были абсолютными горками в плане эмоций, поэтому я толком не понимаю, каково мое положение, кроме того, что я сосредоточен на подготовке команды к победе в этом матче".



"Я настроен продолжать их вести так, как я делал это последний месяц", — цитирует Саутгейта Sky Sports.