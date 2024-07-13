Марк Гехи надеется использовать свой юношеский опыт, чтобы выиграть Евро-2024

Защитник "Кристал Пэлас" Марк Гехи надеется, что опыт победы на Чемпионате Мира U-17 в составе юношеской сборной Англии поможет ему выиграть Евро-2024.

В ближайшее воскресенье англичане сыграют против Испании в финале Евро-2024. На всех предыдущих стадиях плей-офф — в 1/8, 1/4 и 1/2 финала — родоначальники футбола пропускали первыми, но в итоге брали верх.



Этот турнир во многом напоминает Гехи тот юношеский Чемпионат Мира семь лет назад, когда в финале англичане играли как раз против сверстников Испании.



Тогда англичане тоже попустили первыми, причем — дважды, но в итоге одержали победу 5:2, а Гехи забил один из голов своей команды.



"У меня очень хорошие воспоминания (насчет 2017 года). Мы играли против действительно хорошей команды в лице Испании. Некоторые из тех игроков сейчас играют здесь".



"Помню, мы уходили в тоннель, забив перед самым перерывом, и они были расстроены. Думаю, это был тот самый момент, когда мы переломили игру. Это говорит о стойкости нашей команды в то время".



"То было удивительное воспоминание для всех нас, участвовавших там: меня, Фила (Фодена), Конора (Галлахера). Надеюсь, здесь будет то же самое".



"Опыт участия в том турнире и длительное пребывание вдали от семьи, когда я был так молод, помогает мне чересчур не скучать по дому, потому что ты привык", — цитирует Гехи The Independent.