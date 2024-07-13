Тен Хаг объяснил приглашение Ван Нистелроя в свой штаб

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг объяснил возвращение бывшего нападающего "красных дьяволов" Рууда Ван Нистелроя в клуб.

В минувший четверг "Юнайтед" объявил о том, что Ван Нистелрой и Рене Хаке были назначены ассистентами Тен Хага, заключив контракты до 2026 года.



За плечами у Ван Нистелроя пять сыгранных сезонов за "Юнайтед", а также опыт работы главным тренером ПСВ, поэтому Тен Хаг убежден, что его соотечественник будет крайне полезен.



"Думаю, наши дела шли хорошо. Мы достигли, чего мы хотели достичь, но мы все равно не можем на этом останавливаться. Мы хотим продвинуться дальше, и я так рад приходу Рууда Ван Нистелроя и Рене Хаке, который придадут нам новую динамику, новые инициативы и инновации".



"Прежде всего он (Ван Нистелрой) добился столь многого благодаря своему характеру, и это пример для каждого здесь. Конечно, он также является носителем ДНК "Манчестер Юнайтед", но его характер — это такой сильный драйвер, и он показал это как тренер".



"Он обладает таким интересным профилем, он так амбициозен, он обладает навыками и уже имеет много опыта. Он ассистировал в сборной Голландии, он тренировал команду U-19 в ПСВ, затем — U-21, которая играет во втором дивизионе".



"Затем он возглавил первую команду. Поэтому у него много опыта, но он очень молод, очень амбициозен, очень целеустремлен. Обладая своими навыками и интеллектом, он поможем всем игрокам и команде", — цитирует Тен Хага Daily Mirror.