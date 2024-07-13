Вейга: "Я умный, агрессивный игрок"

Новичок "Челси" Ренату Вейга рассказал, какого игрока получили "синие" в его лице.

Накануне "Челси" подтвердил покупку Вейги у "Базеля" за 12 миллионов фунтов. Англия становится уже пятой страной, в которой довелось пожить 20-летнему португальцу.



Вейга владеет пятью языками, включая английский, и способен сыграть на нескольких позициях. Прежде всего Ренату рассматривает себя как разрушителя.



"Я умный, агрессивный игрок. Мне комфортно с мячом, и я бы описал себя как совершенного игрока, учитывая мою универсальность. Мне комфортно на многих позициях на поле. Я бы не сказал, что у меня есть любимая позиция, потому что это зависит от тактических элементов, но я поиграл левого защитника, центрального защитника и в качестве опорного полузащитника".



"Мне очень нравится обороняться, используя свой рост и физическую силу, я наслаждаюсь этим. Мне нравится контролировать игру с мячом или без мяча", — цитирует Вейгу официальный веб-сайт "Челси".