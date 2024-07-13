Полузащитник Уилфрид Ндиди воссоединился с "Лестером", заключив новый контракт, рассчитанный до 2027 года.

Ндиди защищает цвета "Лестера" после своего перехода из бельгийского "Генка" в 2017 году. За это время Уилфрид забил 17 голов в 273 матчах за "лис".



Вместе с "Лестером" 27-летний нигериец выиграл Кубок Англии, Суперкубок Англии, а также титул Чемпионшипа.



Предыдущий контракт Ндиди с "Лестером" истек в конце июня. Уилфрида сватали в различные клубы Премьер-Лиги и Европы, но в итоге игрок решил остаться на "Кинг Пауэр".



"С этим клубом у меня связаны замечательные воспоминания, и мне интересно, чего еще мы сможем достичь в будущем".



"Я чувствую себя замечательно, я чувствую восторг, я чувствую себя как дома. Это самое важное".



"Мы знаем, что здесь наше место. У нас есть незаконченное дело, которое нам нужно продолжить", — сообщил Ндиди.