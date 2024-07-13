"Челси" отклонил предложение "Аль-Иттихада" по Кепе

"Челси" отклонил предложение саудовского "Аль-Иттихада" о покупке голкипера Кепы Аррисабалаги.

Как известно, сезон 2023/24 Кепа провел в "Реале" на правах аренды. Едва прибыв в Мадрид, самый дорогой голкипер в мире принялся говорить, что хочет остаться здесь насовсем.



Однако сезон Кепа заканчивал только третьим голкипером "Реала", так и не сумев заслужить постоянный трансфер.



Сейчас у Кепы остается лишь один год по контракту, и The Athletic ожидает, что "Челси" продаст 29-летнего испанца в это окно.



И хотя стартовое предложение "Аль-Иттихада" по Кепе было отклонено, "Челси" продолжает переговоры с саудовской стороной и другими заинтересованными клубами.



Новый главный тренер "Челси" Энцо Мареска не нуждается в услугах Кепы, потому что обладает на последнем рубеже Робертом Санчесом и Джордже Петровичем, претендующими на роль первого номера, а также Маркусом Беттинелли и Лукасом Бергстремом.