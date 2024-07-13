Олли Уоткинс. Через тернии — к звездам

Нападающий "Астон Виллы" Олли Уоткинс долго ждал своего шанса в сборной Англии — как первого вызова и первого гола, так и первого серьезного явления публике на Евро-2024. Трудолюбивый форвард сумел воплотить всю накопившуюся энергию в гол, который вывел англичан в финал Евро-2024. Рассказываем о неординарной карьере Уоткинса, ставшего настоящим героем полуфинала Чемпионата Европы.

Стать дублером Харри Кейна Олли Уоткинс мог раньше — не только в сборной Англии, но и в клубе. Жозе Моуриньо очень понравился результативный и трудолюбивый форвард "Брентфорда", забивший 26 голов в сезоне Чемпионшипа 2019/20, и "Особенный" захотел подписать его в "Тоттенхэм".



Моуриньо дважды встречался с Уоткинсом, и португальский тренер был в восторге от характера нападающего. Впечатлил его тот факт, что Уоткинс присутствовал на встрече без представителя. Говорят, во время тех переговоров Уоткинс объяснил Моуриньо, что именно он должен занять место Кейна. Но свой шанс заменить Кейна Уоткинс получил в Германии, в среду вечером. Теперь он — предмет гордости всей нации.



Переход в "Тоттенхэм" так и не состоялся. "Шпоры" не захотели платить цену, которая на тот момент приближалась к 25 миллионам фунтов. "Тоттенхэм" также мог получить его за 750 тысяч фунтов из "Эксетера" гораздо раньше, но их мнение было таким: "Зачем нам брать кого-то из "Эксетера".



Путь Уоткинса от вундеркинда из полупрофессиональной лиги до национального героя был непростым. "Тот путь, который прошел Олли, придает вам стойкости", — объясняет источник, близкий к Уоткинсу. "Он не достиг высот в 22 года. Он — тот, кто преследует стаю. В академиях первой категории все по-другому, там все за тебя делают. Путь Олли был не таким. Но в его глазах всегда было нечто, что говорило о том, что у него все получится".



Поговорите с теми, кто близок к 28-летнему игроку, и они расскажут о нем как об игроке, одержимом идеей предельных достижений, не оставляющем камня на камне в своем стремлении реализовать свой потенциал.



Его преданность процессу восстановления непоколебима настолько, что он часто прыгал в ледяную ванну на тренировочной базе "Виллы" рано утром после возвращения с выездного матча в еврокубках. Совсем недавно он нанял собственных остеопата и терапевта, чтобы справиться с физическими нагрузками в перерывах между матчами. Он регулярно общается с лайф-коучем, чтобы быть уверенным в правильности своего мышления.



"Он как губка, и это определенно позволило ему подняться по карьерной лестнице так, как он это сделал. Он всегда ищет маленькие процентные преимущества, где только может".



Сейчас, когда Уоткинс вступает в пору расцвета, его атрибуты легко определить. Темп, движение, мощь, быстрота мышления и безошибочная точность в завершении.



Но так было не всегда. Первый просмотр Уоткинса в "Эксетере" в девятилетнем возрасте оказался неудачным. И хотя близкие к Уоткинсу люди считают, что в форварде всегда была скрытая мотивация доказать, что люди ошибаются, отказ в столь юном возрасте не стал для него таким сокрушительным ударом, как для других детей.



Отчасти это было связано с врожденной верой в свои силы; действительно, год спустя он подписал контракт с "Эксетером". Но всегда было ощущение, что в юности Уоткинс был несколько сдержан. Его отец Лес, сам футболист, часто просил сына проявлять больше агрессии на поле.



Но это было не в его духе. Он не был таким. Это не минус, и то, как Уоткинс зарекомендовал себя в качестве нападающего Премьер-Лиги, свидетельствует о гениальности 28-летнего футболиста. Но вежливость и скромность не всегда хорошо сочетаются с успеваемостью.



Тем не менее, тренерам академии "Эксетера" вскоре стало ясно, что с Уоткинсом они увидели нечто особенное. В итоге он дебютировал за клуб в 18-летнем возрасте, выйдя на замену на 77-й минуте матча Лиги Два против "Хартлпула" в мае 2014 года.



Пол Тисдейл, менеджер "Эксетера" в то время, посчитал, что Уоткинс выиграет от регулярной практики на взрослом уровне, и организовал ему аренду в нелиговый "Уэстон Супер-Маре".



"Для молодых парней, чем ниже ты опускаешься по пищевой цепочке, тем быстрее они понимают, как это может обернуться для них, если они окажутся там", — сказал источник.



Олли играл с парнями, которые играли, чтобы платить за ипотеку. "Это очень сильно открыло ему глаза: в таком возрасте нужно очень быстро становиться мужчиной. Для него это был момент озарения".



Одним из главных выводов Уоткинса в его аренде стало осознание того, что футбол — это в основном игра цифр. Голы и передачи — это то, на что обращают внимание большие клубы. А не финты на левом фланге.



Уоткинс забил 10 голов в 18 матчах за "Уэстон Супер-Маре". В сезоне 2015/16 годов Тисдейл увидел достаточно и предоставил ему более широкую роль в составе "Эксетера": форвард забил девять голов в 22 матчах. В следующей кампании он забил 16 голов в 52 матчах. Но к тому моменту "Эксетер" уже знал, что Олли перерос Лигу Два.



Чемпионшип манил, и летом 2017 года Уоткинсом заинтересовался "Дерби". Олли отлично играл в "Эксетере" слева, и главный тренер Гари Роуэтт считал, что Уоткинс хорошо впишется в его команду.



Но Уоткинс начал смотреть на свое будущее несколько иначе. Он считал, что обладает всеми необходимыми качествами, чтобы стать успешным центрфорвардом, и хотел играть под руководством менеджера, который бы был готов раскрыть его именно в этой роли.



Дин Смит, ставший боссом "Брентфорда" летом 2017 года, был готов дать Уоткинсу такой шанс. Нил Мопе был предпочтительным вариантом для Смита в центре поля, а Уоткинсу сказали, что он по-прежнему будет играть слева. Однако Смит также объяснил, что со временем у него появится возможность продемонстрировать свои таланты в качестве нападающего.



Уоткинс стал лидером атак "Брентфорда" с приходом в клуб Томаса Франка. Как только Мопе ушел в "Брайтон" за 20 миллионов фунтов, Уоткинс получил обещанный шанс проявить себя в роли центрфорварда и отлично воспользовался ним.



В "Брентфорде" Уоткинсу во многом стало легче. Он начал уделять больше внимания питанию и силовым нагрузкам в тренажерном зале. Все это было частью естественной адаптации, необходимой для перехода из Лиги Два в Чемпионшип, но Уоткинс посвятил этому всю свою жизнь — до такой степени, что теперь он оборудовал тренажерный зал у себя дома.



Франк был поражен приверженностью Уоткинса к совершенствованию, хотя датчанин — не единственный в клубе из Западного Лондона, кто положительно отзывается об Уоткинсе-человеке.



Конечно, к тому времени, когда Франк возглавил команду, Уоткинс уже был ключевой фигурой для "Брентфорда". Но лучше всего в "Брентфорде" помнят дух игрока и его уважительное поведение.



Для Уоткинса было очень важно, что Франк поддержал его в том, чтобы он заменил Мопе в роли главного бомбардира команды. В свой первый сезон в качестве центрального нападающего Уоткинс показал себя с лучшей стороны, забив 26 голов, когда "Брентфорд" проиграл в финале плей-офф Чемпионшипа "Фулхэму".



Поражение оставило Уоткинса в расстроенных чувствах. Не потому, что это ограничило его собственные амбиции — он знал, что будет играть в Премьер-Лиге независимо от результата на "Уэмбли". Но Уоткинс хотел забрать всех с собой. Тот факт, что он этого не сделал, довел его до слез.



"Кристал Пэлас" внимательно следил за Уоткинсом в середине его плодотворной кампании 2019/20. Они получали положительные отзывы о прогрессе Уоткинса в "Брентфорде", бывший нападающий "орлов" Клинтон Моррисон лирически отзывался о форварде.



Однако на "Селхерст Парк" сомневались, что Уоткинс сможет стать полноценным центрфорвардом Премьер-Лиги, считая, что нападающему больше подходит место слева.



Однако Дин Смит, уже менеджер "Астон Виллы", был уверен, что его бывший игрок может стать успешным центральным нападающим в высшем дивизионе, и рассчитывал на воссоединение.



"Он всегда видел себя в роли 9-го номера, но его тренеры, возможно, не всегда с этим соглашались", — объяснил человек, близкий к Уоткинсу. "Но он знал, что должен заслужить право быть 9-м номером, и он изучил эту позицию".



Когда "Пэлас" пришел за ним, это не было предложением, в котором они говорили, что ты будешь нашим 9-м номер, в отличие от "Виллы", которая знала, на что нужно надавать, чтобы заполучить Олли.



С тех пор Уоткинс не оглядывался назад: 59 голов в 146 матчах Премьер-Лиги под руководством трех разных менеджеров свидетельствуют о его становлении как настоящей силы в элите.



Отношения с нынешним боссом Унаи Эмери привели к тому, что игра Уоткинса стала еще лучше. Любые опасения, вызванные постоянными слухами, связывающими "Виллу" с подписанием нового нападающего в 2022 году, были быстро пресечены Эмери, который в частной беседе заверил Уоткинса, что тот будет его бомбардиром.



Уоткинс оправдал доверие Эмери с лихвой. Его 27 голов в прошлом сезоне вывели "Виллу" в Лигу Чемпионов и полуфинал европейского турнира. Соперники тоже обратили на него внимание — "Арсенал" был в числе клубов, кому приглянулся Уоткинс. Но с учетом того, что на горизонте маячит его первая кампания в Лиге Чемпионов, Уоткинсу не стоит торопиться с поиском другого места.



В воскресенье в Берлине его внимание будет приковано к сборной Англии. Несмотря на то, что в среду Уоткинс совершил подвиг в Дортмунде, ему, как и на протяжении всей карьеры, пришлось преодолевать первоначальные сомнения в своих международных качествах.



Уоткинс забил в дебютном матче сборной Англии против Сан-Марино, но с тех пор ему так и не удавалось отличиться за сборную. Однако в среду вечером он получил свой звездный час, и теперь всегда будет занимать особое место в истории сборной Англии — особенно, если в воскресенье "трем львам" удастся, наконец, выиграть долгожданный трофей.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru