"Вилла" выигрывает борьбу за Филогена

Джейден Филоген "Астон Вилла" выигрывает борьбу за вингера "Халла" Джейдена Филогена.

Ранее этим летом заполучить Филогена пытались "Ипсвич" и "Эвертон", причем оба этих клуба, если верить слухам, согласовали с "Халлом" стоимость Джейдена.

Однако BBC ожидает, что оцениваемый в 18 миллионов фунтов 22-летний англичанин вернется в "Виллу", которая и продала его в "Халл" год назад.

"Вилла" воспользовалась своим правом по обратному выкупу Филогена, в течение трех дней повторив предложение, которое "Халл" получил по Джейдену.

Филоген уже покинул тренировочный сбор "Халла" в Турции и должен завершить свое возвращение в родной клуб в этот уикенд.


Метки Астон Вилла, Филоген, Халл

Автор mihajlo   

Дата 13.07.2024 00:05

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