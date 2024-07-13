"Вилла" выигрывает борьбу за Филогена

"Астон Вилла" выигрывает борьбу за вингера "Халла" Джейдена Филогена.

Ранее этим летом заполучить Филогена пытались "Ипсвич" и "Эвертон", причем оба этих клуба, если верить слухам, согласовали с "Халлом" стоимость Джейдена.



Однако BBC ожидает, что оцениваемый в 18 миллионов фунтов 22-летний англичанин вернется в "Виллу", которая и продала его в "Халл" год назад.



"Вилла" воспользовалась своим правом по обратному выкупу Филогена, в течение трех дней повторив предложение, которое "Халл" получил по Джейдену.



Филоген уже покинул тренировочный сбор "Халла" в Турции и должен завершить свое возвращение в родной клуб в этот уикенд.