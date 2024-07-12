"Ньюкасл" подтвердил уход Стейвли

"Ньюкасл" официально подтвердил уход из клуба своего директора и совладельца Аманды Стейвли.

Когда в 2021 году Суверенный фонд Саудовской Аравии приобрел 80 процентов акций "Ньюкасла" у Майка Эшли за 305 миллионов фунтов, Стейвли со своим супругом Мехрдадом Годусси и семейство Рубен получили по 10 процентов.



Также Стейвли как директор активно участвовала в управлении "Ньюкаслом", помогая президенту клуба с "Сент-Джеймс Парк" Ясиру Аль-Румайяну.



Ранее на этой неделе появилась информация, что Стейвли и Годусси покидают "Ньюкасл", и сейчас "сороки" это подтвердили.



Акции Стейвли и ее супруга будут поровну выкуплены Суверенным фондом Саудовской Аравии и семейством Рубен, чьи доли вырастут до 85 и 15 процентов, соответственно. Структурные изменения будут осуществлены в течение июля.