"Ньюкасл" подтвердил уход Стейвли
"Ньюкасл" официально подтвердил уход из клуба своего директора и совладельца Аманды Стейвли.
Когда в 2021 году Суверенный фонд Саудовской Аравии приобрел 80 процентов акций "Ньюкасла" у Майка Эшли за 305 миллионов фунтов, Стейвли со своим супругом Мехрдадом Годусси и семейство Рубен получили по 10 процентов.
Также Стейвли как директор активно участвовала в управлении "Ньюкаслом", помогая президенту клуба с "Сент-Джеймс Парк" Ясиру Аль-Румайяну.
Ранее на этой неделе появилась информация, что Стейвли и Годусси покидают "Ньюкасл", и сейчас "сороки" это подтвердили.
Акции Стейвли и ее супруга будут поровну выкуплены Суверенным фондом Саудовской Аравии и семейством Рубен, чьи доли вырастут до 85 и 15 процентов, соответственно. Структурные изменения будут осуществлены в течение июля.
12.07.2024 23:00
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