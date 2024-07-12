"Ипсвич" приобрел Джимми Гривза

Новичок Премьер-Лиги "Ипсвич" приобрел центрального защитника "Халла" Джимми Гривза.

Заключив пятилетний контракт, Гривз стал третьим новичком "Ипсвича" в летнее трансфернное окно.



The Athletic оценивает трансфер 23-летнего англичанина в 15 миллионов фунтов, включая 3 млн. фунтов в виде бонусов.



Гривз является продуктом академии "Халла", в системе которого он находился с восьми лет. За первую команду "тигров" Джимми сыграл 177 матчей, забив шесть голов.



Гривз выдающимся образом провел сезон 2023/24, попав в символическую сборную Чемпионшипа, а также став Игроком Года в "Халле" по версиям болельщиков и игроков.



"Он очень талантливый, техничный и атлетичный защитник, который очень хорошо выступал в Чемпионшипе и который готов перейти на уровень выше, в Премьер-Лигу, на данном этапе своей карьеры", — сообщил главный тренер "трактористов" Киран Маккенна.