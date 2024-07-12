Санчо вернулся к тренировкам с "Юнайтед"
Вингер Джейдон Санчо был допущен до тренировок с первой командой "Манчестер Юнайтед" после позитивных переговоров с наставником "красных дьяволов" Эриком Тен Хагом.
Напомним, Санчо угодил в опалу к Тен Хагу в сентябре прошлого года, когда публично выразил свое несогласие с Эриком, раскритиковавшим работу Джейдона на тренировках.
В результате 24-летний англичанин был изолирован от первой команды "Юнайтед", а вторую половину сезона 2023/24 провел в своем бывшем клубе дортмундской "Боруссии" на правах аренды.
Однако еще в минувший четверг Санчо приступил к занятиям в общей группе на базе "Юнайтед" в Каррингтоне.
Это стало возможно после того, как во время очной встречи Санчо и Тен Хаг обсудили свои разногласия и подвели черту под своим конфликтом.
Как отмечает Sky Sports, Санчо не полетит с "Юнайтед" в Норвегию на товарищеский матч против "Русенборга" в понедельник, потому что приступил к тренировкам на несколько дней позже других игроков. Но Джейдон будет готов к участию к последующих играх.
12.07.2024 21:00
Просмотров: 426
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Какой-то нигерок прогнул лысого тренеришку.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий