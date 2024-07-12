Санчо вернулся к тренировкам с "Юнайтед"

Вингер Джейдон Санчо был допущен до тренировок с первой командой "Манчестер Юнайтед" после позитивных переговоров с наставником "красных дьяволов" Эриком Тен Хагом.

Напомним, Санчо угодил в опалу к Тен Хагу в сентябре прошлого года, когда публично выразил свое несогласие с Эриком, раскритиковавшим работу Джейдона на тренировках.



В результате 24-летний англичанин был изолирован от первой команды "Юнайтед", а вторую половину сезона 2023/24 провел в своем бывшем клубе дортмундской "Боруссии" на правах аренды.



Однако еще в минувший четверг Санчо приступил к занятиям в общей группе на базе "Юнайтед" в Каррингтоне.



Это стало возможно после того, как во время очной встречи Санчо и Тен Хаг обсудили свои разногласия и подвели черту под своим конфликтом.



Как отмечает Sky Sports, Санчо не полетит с "Юнайтед" в Норвегию на товарищеский матч против "Русенборга" в понедельник, потому что приступил к тренировкам на несколько дней позже других игроков. Но Джейдон будет готов к участию к последующих играх.