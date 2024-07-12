"Челси" приобрел Ренату Вейгу

"Челси" объявил о приобретении полузащитника швейцарского "Базеля" Ренату Вейги. Трансфер оценивается в 12 миллионов фунтов.

Вейга заключил с "Челси" семилетний контракт с опцией продления на 12 месяцев и теперь приступает к предсезонной подготовке вместе с командой Энцо Марески.



Вейга родился в Лиссабоне и является продуктом академии "Спортинга", за первую команду которого он так и не дебютировал.



Проведя вторую половину сезона 2022/23 в немецком "Аугсбурге" на правах аренды, летом 2023 Ренату был продан в "Базель".



20-летний португалец по-настоящему раскрылся в "Базеле", приняв участие в 26 матчах во всех соревнованиях и своей игрой заинтересовав "Челси", где он в итоге и оказался.



В основном Вейга играет опорного полузащитника, но также способен закрыть позиции центрального защитника и даже левого защитника.



