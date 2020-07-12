Эванс заключил новый однолетний контракт с МЮ

Защитник Джонни Эванс заключил новый однолетний контракт с "Манчестер Юнайтед".

Напомним, изначально Эванс вернулся на "Олд Траффорд" еще прошлым летом. Произведя впечатление на наставника Эрика Тен Хага на тренировках, Джонни получил контракт на сезон 2023/24.



В течение этого сезона Эванс проявил себя важным членом команды. 36-летний североирландец сыграл 30 матчей во всех соревнованиях, включая победный для "Юнайтед" финал Кубка Англии против "Манчестер Сити".



С окончанием июня Эванс вновь стал свободным агентом, однако "Юнайтед" удалось договориться с ветераном о возобновлении сотрудничества.



"Я рад продлить свой контракт с "Манчестер Юнайтед" еще на сезон. Играть за этот великий клуб и ощущать поддержку наших невероятных фанатов всегда было привилегией".



"Для меня было честью вернуться в клуб в прошлом сезоне и представлять эту команду на поле вместе с великолепными партнерами по команде под управлением превосходного тренера".



"Завоевание Кубка Англии вместе стало незабываемым опытом. Я знаю, что в предстоящем сезоне мы способны поспорить за большее количество трофеев", — сообщил Эванс.