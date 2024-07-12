"Сити" продал Серхио Гомеса в "Реал Сосьедад"

"Манчестер Сити" объявил о продаже своего защитника Серхио Гомеса в испанский "Реал Сосьедад".

"Реал Сосьедад" заключил с Гомесом контракт до 2030 года, согласившись выплатить "Сити" 8.4 млн. фунтов в качестве компенсации.



Также "горожанам" положена доля в 30 процентов с последующей перепродажи игрока клубом Ла Лиги.



Гомес сыграл 38 матчей за "Сити" после своего перехода из "Андерлехта" за 11 млн. фунтов летом 2022, поспособствовав завоеванию шести трофеев.



23-летний испанец совершенно себя не проявил в прошлом сезоне, отметившись лишь двумя появлениями в стартовом составе "Сити" в рамках Премьер-Лиги, поэтому сторонами было принято решение о расставании.