Ольмо призвал гранды Премьер-Лиги поторопиться с предложениями

Атакующий полузащитник "РБ Лейпциг" Дани Ольмо призвал гранды Премьер-Лиги поторопиться со своими предложениями.

На следующей неделе истекает срок действия пункта в контракте Ольмо с "РБ Лейпциг" о выкупе за 50 миллионов фунтов.



Ольмо сватают в различные клубы Премьер-Лиги, включая "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Челси", и Дани советует заинтересованным сторонам обратиться к его агентам. Сам же 26-летний испанец сосредоточен только на финале Евро-2024 против сборной Англии.



"Пункт действует до 20 июля? Если клубы хотят меня, они знают, что можно сделать. Есть время до 20 июля, чтобы активировать этот пункт, иначе позже будет тяжело договориться! У меня есть контракт с Лейпцигом, и я хочу выигрывать трофеи".



"Я не переживаю. У меня есть люди, которые обо всем позаботятся. Я же слишком занят Евро, чтобы думать о других вещах. Особенно сейчас, когда впереди финал. Я не хочу забивать голову чем-либо другим".



"Люди, которым я доверяю, уже знают, чего я хочу. Только это имеет значение. Я лишь хочу победить и продолжать побеждать. Я сказал это, когда продлевал свой контракт. Они хотели создать победоносный проект, и поэтому я продлил контракт. Я хочу выигрывать трофеи", — цитирует Ольмо Daily Mirror.