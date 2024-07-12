Лебеф призвал "Челси" купить Джаку

Бывший защитник "Челси" Франк Лебеф призвал "синих" купить полузащитника "Байера" Гранита Джаку.

Джака был весьма противоречивой фигурой в своем бывшем клубе "Арсенале", но Гранит по-настоящему расцвел, когда прошлым летом отправился в "Байер".



Вместе с "Байером" 31-летний швейцарец выиграл Бундеслигу и Кубок Германии, и Лебеф считает, что именно такого игрока не хватает "Челси".



"Я вам говорю, что Гранит Джака — тот, кого должен купить "Челси". Он производит такое впечатление, и я думаю, "Челси" должен был его купить, еще когда он уходил из "Арсенала".



"Он феноменальным образом выступал за сборную Швейцарии на Евро, и он стал лучшим игроком сезона в Леверкузене. Он так хорошо подходит "Челси", особенно для полузащиты с Энцо (Фернандесом) и Кайседо".



"Он мог бы стать недостающим элементом пазла для них", — цитирует Лебефа Evening Standard.