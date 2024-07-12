Саудовские клубы интересуются Каземиро

Сразу несколько клубов из Саудовской Аравии проявляют интерес к полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Каземиро.

По информации talkSPORT, "Юнайтед" готов избавиться от Каземиро этим летом и ожидает выручить около 25-30 миллионов фунтов за игрока, который два года назад был куплен у "Реала" за 70 млн. фунтов.



При этом к Каземиро существует серьезный интерес из саудовского первенства. Один из наиболее реальных вариантов для 32-летнего бразильца — это "Аль-Наср", за который выступает Криштиану Роналду.



Также Каземиро может воссоединиться с бывшим партнером по "Реалу" Каримом Бензема в "Аль-Иттихад".



Ранее Каземиро также интересовались "Аль-Кадисия", "Аль-Ахли" и "Аль-Хиляль".



Позже в июле Каземиро собирается поговорить с главным тренером "Юнайтед" Эриком Тен Хагом, после чего примет решение насчет своего будущего. Если ветеран выразит готовность перебраться в Саудовскую Аравию, предложения не заставят себя ждать.