Невилл считает Кейна величайшим игроком в истории сборной Англии

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл назвал нападающего "Баварии" Харри Кейна лучшим игроком сборной Англии всех времен.

Невилл соглашается с тем, что 30-летний Кейн не показывает своей лучшей игры на Евро-2024, однако Гари считает, что главный тренер англичан Гарет Саутгейт обязан выпустить Харри в стартовом составе на финал против Испании, несмотря на призывы усадить капитана в запас.



"За четыре или пять недель до начала турнира я разговаривал с Уэйном Руни, который сказал, что Харри Кейн — величайший игрок сборной Англии всех времен. Это огромная похвала со стороны того, который сам был заметным для сборной Англии игроком".



"И я бы не стал с ним спорить. Харри Кейн выступает абсолютно сенсационным образом. Я всегда говорил, что он на вес золота, когда он выступал за "Тоттенхэм". Ты всегда знаешь, что можешь рассчитывать на него. Он обладает твердым характером".



"Разумеется, он не показывает своей лучшей игры на этом турнире, его что-то сдерживает, и я совершенно не удивлюсь, если через неделю или две выяснится, что у него были какие-то проблемы со здоровьем во время турнира".



"В данный момент Харри Кейн — тот игрок, которого Гарет Саутгейт не может убрать из состава. Знаю, некоторые люди чувствуют, что без него команде будет лучше, но это стало бы плохим посланием внутри коллектива. Он является явным лидером, и Саутгейт всецело верит в него", — сообщил Невилл Sky Sports.