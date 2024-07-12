МЮ хочет купить трех центральных защитников

"Манчестер Юнайтед" работает над приобретением сразу трех центральных защитников этим летом.

Ранее этим летом "Юнайтед" попрощался с Рафаэлем Вараном. В то же время будущее Харри Магуайра и Виктора Линделефа на "Олд Траффорд" остается под вопросом, а истекший в конце июня контракт Джонни Эванса до сих пор не продлен.



Из центральных защитников главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг может твердо рассчитывать лишь на Лисандро Мартинеса, но тот пропустил большую часть прошлого сезона из-за травм.



Поэтому "Юнайтед" собирается привести сразу трех новичков на проблемную позицию, сообщает Sky Sports. И первым из них обещает стать Маттейс Де Лигт из "Баварии".



"Юнайтед" провел позитивные переговоры с "Баварией" и уже заручился согласием самого 24-летнего голландца на переезд в Манчестер.



Параллельно с этим боссы "Юнайтед" обсуждают, будет ли их клуб выдвигать третье предложение по 22-летнему Джарраду Брантуэйту, заполучить которого за 50 миллионов фунтов не удалось.



Третьей целью "Юнайтед" является Лени Йоро из "Реала". 18-летний француз предпочитает "Реал", однако "красные дьяволы" настойчивы и уже согласовали его стоимость в размере 42 млн. фунтов.