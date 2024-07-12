Карвахаль: "Каждый день говорю Родри перейти в "Реал"

Защитник "Реала" Дани Карвахаль признался, что настойчиво советует полузащитнику Родри уйти из "Манчестер Сити и присоединиться к нему в Мадриде.

Будучи ключевой фигурой в "Сити", Родри сыграл важную роль и в достижении сборной Испании финала Евро-2024.



В преддверии финального матча против Англии Карвахаль признался, что Родри является крайне желанной фигурой в "Реале".



"Я каждый день говорю Родри перейти в "Реал". Я каждый день говорю ему покинуть Манчестер. Я говорю, что там нет солнца и что мы в Мадриде нуждаемся в нем".



"Он говорит мне, что у него есть контракт... Но он был бы идеален для нас", — цитирует Карвахаля Daily Mirror.