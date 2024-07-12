Коул считает, что МЮ придется заплатить 70 млн. фунтов за Брантуэйта
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Энди Коул предупредил, что "красным дьяволам" придется выложить 70 миллионов фунтов, чтобы заполучить защитника "Эвертона" Джаррада Брантуэйта.
К настоящему моменту "Эвертон" отклонил уже два предложения "Юнайтед" о покупке Брантуэйта. "Дьяволы" готовы заплатить 50 млн. фунтов, включая Джаррада, тогда как "ириски" требуют 70 млн. фунтов.
Коул, забивший 121 гол в 275 матчах за "Юнайтед", не находит установленную "Эвертоном" цену завышенной, и считает, что 22-летнего англичанина ждет большое будущее.
"В конце концов, если "Эвертон" хочет 70 миллионов фунтов, и "Манчестер Юнайтед" хочет заплатить 70 миллионов фунтов, то ровно столько он и стоит. Все просто".
"Он очень талантливый левоногий центральный защитник, которых вокруг не так много. Он очень, очень хорошо выступал за "Эвертон" в прошлом сезоне, и этот игрок определенно прибавит".
"Также с высокой вероятностью он станет центральным защитником сборной Англии в предстоящие годы. Он определенно является перспективным центральным защитником, он очень помог "Эвертону" избежать вылета в прошлом сезоне, и его ждет большое будущее", — цитирует Коула Liverpool Echo.
12.07.2024 11:00
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Пусть Коул добавит из своего кармана
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Пидоры блет, купите антонио сильву!!!
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