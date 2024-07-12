Райс обещает впервые выпить пинту пива, если Англия выиграет Евро-2024
Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс пообещал впервые полноценно выпить пинту пива, если сборная Англии выиграет Евро-2024.
Обещание впервые в своей жизни попробовать пиво Райс давал еще перед Евро-2020. Однако три года назад англичане проиграли в финале Италии по пенальти.
В ближайшее воскресенье Англия сразится с Испанией в финале Евро-2024, и Райс снова дает обещание насчет пенного напитка.
"Помню, я говорил это еще перед предыдущим финалом. С тех пор я попробовал пиво, но оно было слегка смешано с лимонадом! Если мы победим, я полноценно попробую пиво. Наверное, мне придется зажать свой нос, потому что я ненавижу этот запах!" — цитирует Райса Daily Mail.
12.07.2024 10:00
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