Боссы FA хотят, чтобы Саутгейт остался
Боссы FA хотят, чтобы Гарет Саутгейт остался на посту главного тренера сборной Англии и заключил новый контракт — независимо от исхода финала Евро-2024.
Несмотря на регулярную критику насчет своей игры, английская сборная достигла финала Евро-2024, где в ближайшее воскресенье сыграет против Испании.
Еще до турнира в Германии Саутгейт говорил, что ему, вероятно, придется уйти, если он не сможет вернуться на родину с трофеем, однако Ассоциация настроена при любом исходе финала продолжить сотрудничество с Гаретом, сообщает Daily Mirror.
Действующий контракт Саутгейта истекает в декабре, и FA готова предложить Гарету новую сделку, охватывающую Чемпионат Мира 2026 года. Ассоциация даже не видит достойного кандидата на замену экс-защитнику "Мидлсбро", несмотря на слухи насчет Эдди Хау и Грэма Поттера.
Самому Саутгейту нравится идея снова попробовать себя на клубном уровне, но вариант с "Манчестер Юнайтед", куда его настойчиво сватали в предыдущие месяцы, более не доступен.
12.07.2024 09:00
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Хз-хз, там в следующем сезоне место освободится в Мадридском Реале, надо хорошенько всё обдумать.
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