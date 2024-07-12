Боссы FA хотят, чтобы Саутгейт остался

Боссы FA хотят, чтобы Гарет Саутгейт остался на посту главного тренера сборной Англии и заключил новый контракт — независимо от исхода финала Евро-2024.

Несмотря на регулярную критику насчет своей игры, английская сборная достигла финала Евро-2024, где в ближайшее воскресенье сыграет против Испании.



Еще до турнира в Германии Саутгейт говорил, что ему, вероятно, придется уйти, если он не сможет вернуться на родину с трофеем, однако Ассоциация настроена при любом исходе финала продолжить сотрудничество с Гаретом, сообщает Daily Mirror.



Действующий контракт Саутгейта истекает в декабре, и FA готова предложить Гарету новую сделку, охватывающую Чемпионат Мира 2026 года. Ассоциация даже не видит достойного кандидата на замену экс-защитнику "Мидлсбро", несмотря на слухи насчет Эдди Хау и Грэма Поттера.



Самому Саутгейту нравится идея снова попробовать себя на клубном уровне, но вариант с "Манчестер Юнайтед", куда его настойчиво сватали в предыдущие месяцы, более не доступен.