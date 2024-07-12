Клопп отказался от работы со сборной США
Бывший главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отверг возможность поработать со сборной Соединенных Штатов.
Провалившись на Кубке Америке, сборная США указала на дверь Греггу Бергхалтеру и теперь находится в поисках нового рулевого.
The Telegraph может подтвердить, что представители Федерации соккера Соединенных Штатов обратились к Клоппу, который отдыхает после своего ухода из "Ливерпуля" в мае.
Однако ради этой работы Клопп не пожелал прервать свой отдых, который он обещал растянуть минимум на год. Американцы надеются, что это решение Юргена — не окончательное.
Добавим, 57-летнего немца также связывают с работой в сборной Германии, которая может пересмотреть свое сотрудничество с Юлианом Нагельсманном после неудачного выступления на Евро-2024.
12.07.2024 08:00
Просмотров: 334
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
КНЯЗЬ!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий