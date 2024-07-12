Саутгейт назвал Испанию фаворитом финала Евро-2024

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал Испанию фаворитом финального матча Евро-2024.

В ближайшее воскресенье в Берлине англичане постараются завоевать свой первый трофей за 58 последних лет.



Саутгейт находится под впечатлением от футбола испанцев на турнире в Германии и считает, что Англии нужно сыграть идеально, чтобы рассчитывать на победу в финале.



"Они (испанцы) по праву будут фаворитами, учитывая продемонстрированное ими на турнире. Они были лучшей командой. Они отдыхают на день дольше, что имело довольно ощутимое значение в трех последних финалах или, может быть, больше, поэтому нам нужно уделить внимание восстановлению. В плане тактики мы должны быть идеальны, потому что у них такая хорошая команда".



"У них чертовски хорошая команда. Давайте это признаем. Нам нужно быть идеальными, чтобы выиграть этот матч, и нам потребуются вне наши внутренние ресурсы", — цитирует Саутгейта The Independent.