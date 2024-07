Светская хроника за пятницу

"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за Хави Симонса. "Челси" потерял интерес к Саму Омородиону. "Ливерпуль" ждет Дарвина Нуньеса на разговор. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

"Бенфика" отклонила предложения "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ о покупке полузащитника Жоау Невеша. (A Bola)



Нападающий "Болоньи" Джошуа Зиркзее пройдет медобследование в "Юнайтед" в пятницу. (The Athletic)



"Юнайтед" решил поспорить с "Баварией" и "РБ Лейпциг" за полузащитника ПСЖ Хави Симонса. (The Sun)



"Юнайтед" исключает приобретение атакующего полузащитника "РБ Лейпциг" Дани Ольмо. (Ben Jacobs)



"Аль-Иттихад" обсуждает покупку полузащитника "Юнайтед" Каземиро. (L'Equipe)



"Бавария" хочет получить 38.7 млн. фунтов от "Юнайтед" за защитника Маттейса Де Лигта. (90min)



"Кристал Пэлас" надеется оградить своего вингера Эберечи Эзе от интереса "Юнайтед" и "Тоттенхэма". (Football Insider)



"Челси", "Тоттенхэм", "Фулхэм" и "Вест Хэм" проявляют интерес к вингеру "Порту" Франсишку Консейсау. (HITC)



"Челси" более не интересуется нападающим "Атлетико" Саму Омородионом. (Marca)



"Челси" может отправить полузащитника Лесли Угочукву в аренду. (The Athletic)



"Арсенал" сделал предложение по 18-летнему голкиперу "Аякса" Томми Сетфорду. (Fabrizio Romano)



"Севилья" согласовала аренду полузащитника "Арсенала" Альбера Самби Локонги с последующим выкупом за 10 млн. фунтов. (Sky Sports)



"Аль-Иттихад" близок к покупке вингера "Астон Виллы" Муссы Диаби. (Yahoo)



Защитник "Лутона" Теден Менги находится на радаре у "Ниццы". (Footmercato)



"Ньюкасл" и "Милан" претендуют на защитника "Ред Булл" Страхиню Павловича. (Calciomercato)



Другое



Легенда "Арсенала" Патрик Виейра может стать новым главным тренером сборной США. (The Sun)



"Ливерпуль" хочет переговорить со своим нападающим Дарвином Нуньесом, который полез на трибуну драться с колумбийскими фанатами после вылета своей сборной Уругвая с Кубка Америки и теперь находится под угрозой дисквалификации. (ESPN)



Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем будет на обложке новой версии футбольной видеоигры EA Sports FC. (Daily Mail)



В день финала Евро-2024 английские фанаты потратят 800 млн. фунтов на пиво и пиццу. (The Sun)